مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة في مخيم بلاطة شرق نابلس

استهدفت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، مركبة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس، دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها، إن "طائرة مسيرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد".

وأضافت المصادر، أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.

وشهدت مدن الضفة الغربية ليل الخميس الجمعة، اقتحامات واسعة للجيش الإسرائيلي تخللها اعتقال فلسطينيين.

وبحسب "وفا"، اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدنا وقرى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

ولفتت إلى اعتقال 5 فلسطينيين على الأقل خلال هذه الاقتحامات، منهم 3 أشخاص من بلدة عوريف في نابلس واثنان من يطا في الخليل.

وكذلك أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص في هذه المناطق، ما أسفر عن إصابات.

وذكرت "وفا"، أن القوات الإسرائيلية فجّرت منزلا وهدمت آخر في بلدة عوريف.

وأوضحت أن المنزلين يعودان لعائلتي أسيرين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وسبق هذه الاقتحامات، قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا بالرصاص والطائرات المسيّرة، بعد تنفيذه عملية في مخيم جنين بالضفة الغربية.