والي بنك المغرب يكشف حصيلة التبرعات لمعالجة آثار الزلزال

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مجموع التبرعات لصندوق تدبير آثار الزلزال وصل إلى 10 مليارات درهم (نحو 972 مليون دولار).

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الحالي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال".

وتتشكل المساهمات في الصندوق من مساهمة الملك محمد السادس، الذي يعد أكبر المساهمين في الصندوق؛ إذ تبرع بمليار درهم.

كما قرر بنك المغرب التبرع بمبلغ مليار درهم للمساهمة في الصندوق، وهو المبلغ ذاته الذي ساهم فيه كل من مؤسسات “المجمع الشريف للفوسفاط” والمحافظة العقارية وجهات المغرب. وأعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن البنوك ستتبرع بمبلغ 850 مليون درهم.

وأسهمت مؤسسات أخرى عمومية وخاصة بالصندوق، إلى جانب قرار الحكومة المساهمة بأجرة شهر واحد لحساب بنكي محدث لدعم ضحايا الزلزال تقتطع من الأجرة الصافية، على أن يسهم موظفو وأعوان الدولة بأجرة يوم واحد عن الأشهر الثلاثة المقبلة، تقتطع من الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر من الأجرة.

ويعمل هذا الحساب على تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين. وسيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص الذين في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى، والنفقات المتعلقة أيضًا بالأشخاص الذين بلا مأوى، جراء الزلزال.