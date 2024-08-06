كشفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى، عن صورة تجمع قادة حركة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في طهران.

ولقي سليماني مصرعه في مطلع يناير/ كانون الثاني 2020 بهجوم لطائرات مسيرة أمريكية عند خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق.

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ونشرت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري صورة قالت إنها تُنشر للمرة الأولى وتجمع "قاسم سليماني ويحيى السنوار وإسماعيل هنية وعدد من قادة حماس في طهران"، من دون توضيح تاريخ التقاطها والزيارة التي قام بها وفد حركة حماس إلى إيران.

وتزامن نشر صورة يحيى السنوار مع انتخابه كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل بهجوم بعد استهداف مقر إقامته شمال العاصمة الإيرانية طهران، فجر الأربعاء الماضي.

وأعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار كرئيس للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد السابق إسماعيل هنية.