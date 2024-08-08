دعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس، تونس إلى ضمان محاكمة عادلة بحق سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة"، قائلين إن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".

وكانت قد أوقفت بن سدرين في الأول من آب/أغسطس وسجنت إثر شكوى تقدم بها أحد أعضاء "هيئة الحقيقة والكرامة" يتهمها فيها بتزوير أجزاء من التقرير النهائي للهيئة الصادر سنة 2020.

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وقال الخبراء في بيان: "في سياق يتسم بقمع العديد من الأصوات المعارضة، يثير اعتقال بن سدرين مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مثبط على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة عامة".

وأضافوا: "قد يرقى هذا التوقيف إلى مستوى المضايقة القضائية".

وتابع الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن التوقيف "يبدو أنه يهدف إلى التشكيك في المعلومات الواردة في تقرير الهيئة الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي الفساد المفترضين في ظل الأنظمة السابقة".

وطالبوا "باحترام صارم لحق بن سدرين في الضمانات القضائية، ومن بينها الحق في محاكمة عادلة تحترم الإجراءات والحياد والاستقلال، ووقف الإجراءات التعسفية والانتقامية ضدها".