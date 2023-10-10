السيسي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مؤكدًا أن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين خطير للغاية وله عواقب قد تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف السيسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "مصر تأمل في التفاوض على حل للقضية الفلسطينية يفضي إلى السلام وإقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن بلاده "تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع: "مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأردف الرئيس المصري: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف"، وأن "الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".