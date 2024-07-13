نقلت "القناة 12" العبرية على لسان مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن تل أبيب باتت قريبة من استعادة عدد من الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف المصدر: "نحن على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 رهينة على قيد الحياة"، مبينا أن "مسؤولين أمنيين حذروا من أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب".

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كما حذر المسؤولون الأمنيون من "احتمال تأجيل إبرام اتفاق، وقتل رهائن إضافيين خلال القتال"، وفق المصدر.

وكان مسؤول إسرائيلي بارز، قد قال يوم الجمعة، إن مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعرقل المحادثات حول صفقة تبادل الرهائن.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية تحقيق هدنة نهائية وإعادة الرهائن.