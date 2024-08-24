أفادت وكالة "رويترز" بأنه من المتوقع أن يحضر رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة اليوم السبت.

كانت حركة حماس الفلسطينية قالت في وقت سابق، اليوم، إن مفاوضيها وصلوا إلى القاهرة السبت، للاستماع من الوسطاء إلى نتائج أحدث جولة من المفاوضات وإطلاق سراح الرهائن.

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ولم تنجح المحادثات المتقطعة التي تجري منذ أشهر في تحقيق انفراجة تنهي الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة، أو تحرير الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أشعل فتيل أحدث حرب في القطاع.

وبدأ المفاوضون الإسرائيليون في القاهرة يوم الخميس، لقاء وسطاء من الولايات المتحدة، التي قدمت "اقتراحا لسد الفجوات" يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بين الطرفين، ويركز على الوجود الإسرائيلي في المناطق الاستراتيجية في غزة.

لكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسية، مثل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود بين غزة ومصر.

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وتتهم حماس إسرائيل بالتراجع عن أمور كانت قد وافقت عليها سابقا خلال المحادثات، وهو ما تنفيه إسرائيل، كما تقول الحركة إن الولايات المتحدة لا تتوسط بحسن نية.

وفي إسرائيل، دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خلاف مع المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار بشأن ما إذا كان يتعين أن تبقى القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين غزة ومصر، بحسب مصدر مطلع على المحادثات.