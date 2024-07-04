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العالم العربي

البيت الأبيض يكشف كواليس اتصال بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة

البيت الأبيض يكشف كواليس اتصال بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة
بايدن ونتنياهوالمصدر: رويترز
وكالات
7awi
وكالات ,
7awi
04 يوليو 2024، 6:31 م


 قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا أحدث رد من حماس. وذكر أنهما رحبا أيضا بعقد اجتماع مزمع في 15 يوليو تموز بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إرسال وفد للتفاوض في شأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما نقل مكتبه، وذلك غداة إعلان حركة حماس "تبادل أفكار" مع الوسطاء بهدف إنهاء الحرب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس (الأميركي جو) بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة التفاوض بهدف الإفراج عن الرهائن"، من دون أن يحدد المكان الذي ستتم فيه هذه المفاوضات.

وجاء في البيان أن نتنياهو "ذكّر بأن إسرائيل كانت مصممة قبل كل شيء على إنهاء الحرب فقط في حال تحقيق كل أهدافها".

حرب غزة

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