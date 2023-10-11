مشاورات أمريكية مع إسرائيل بشأن ممر آمن لمدنيي غزة

وفي أحدث تطورات الموقف الأمريكي، أكد الرئيس جو بايدن، اليوم، تأييد ودعم بلاده المطلق لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، مضيفا، في تصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأمريكية: "تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء".

كما أكد بايدن أنه سيطلب من الكونغرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل، لافتا إلى أن بلاده ستزود إسرائيل بالذخائر والصواريخ لتأمين القبة الحديدية لتستطيع الدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، وأن الولايات المتحدة مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.