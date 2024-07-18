وسط الغموض حول نجاح الجيش الإسرائيلي في استهداف قائد الذراع العسكرية في حماس، محمد الضيف، قالت قناة إسرائيلية إن "مصادر" كشفت عن مصير الضيف ومكان وجوده في قطاع غزة.

وقالت قناة "i24NEWS"العبرية، نقلًا عن "مسؤولين عرب"، لم توضح هويتهم، إن الضيف لم يتم العثور عليه في مستشفى ناصر، وأنه ليس في المجمع الطبي الذي نقل إليه المصابون في الهجوم الإسرائيلي، ولا حتى في مجمع المدرسة التابعة للأونروا.

وأكدت مصادر القناة أن الضيف نُقل إلى نفق تحت الأرض في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت الماضي، أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس ورافع سلامة قائد لواء خان يونس في الحركة، كانا هدفين للغارة الجوية، التي تم شنها على -المواصي جنوب غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يواصل بكافة أصنافه التدقيق والفحص، لمعرفة ما إذا نجحت عملية الاغتيال، التي تمت السبت الماضي، أم لا.

من جهتها نفت حركة حماس مقتل الضيف، مؤكدة أنه يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، و"يستهزئ بمقولاته الكاذبة".