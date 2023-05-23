لبنان.. لائحة رمادية ومذكرات توقيف بحق رياض سلامة

تتعقد الأزمة المالية اللبنانية وتتشابك تطوراتها وتتفرع في أكثر من اتجاه، بينما تقف حكومة تصريف الأعمال إزاء هذه المعضلات مكتوفة الأيدي.

لم يتضح بعد الموقف القضائي ومن ثم الحكومي من سلسلة مذكرات التوقيف الأوروبية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا كيفية تعامل لبنان مع الاتجاه إلى وضعه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"،"بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

في آخر التطورات في ملف الحاكم المركزي، تبلغ القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء الألماني، بحق سلامة بتهم "فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي.

وتأتي تلك المذكرة لتنضم إلى عدد من مذكرات التوقيف الصادرة بحق سلامة، عن عدة دول أوروبية.

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي كريم ضاهر، رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت، أن هذه التطورات ستزيد الأوضاع تعقيدا.

وقال ضاهر، لـ"إرم نيوز": "إذا ثبتت التهم الموجهة لسلامة، في البلدان التي أصدرت مذكرات توقيف بحقه، فسيحاكم في كل بلد وفق القوانين المتبعة فيه، حسب كل جرم من الجرائم المنسوبة إليه".