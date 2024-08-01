أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته في في حالة تأهب كبيرة دفاعيًا وهجوميًا، وتنتشر جوًّا وبحرًا وبرًّا ومستعدة لكافة السيناريوهات خاصة للتعامل مع خطط هجومية على مدى القريب.

يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وسط حالة تأهب قصوى بشأن احتمال شن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية ضربات انتقامية في أعقاب اغتيال القائد البارز فؤاد شكر في بيروت قبل أيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية الدفاعي الجوي قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الضربات تمثل تصعيداً للتبادل شبه اليومي لإطلاق النار المستمر منذ أشهر.

وقال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "نجري تقييمًا متواصلًا للوضع ودراسة مختلف السيناريوهات والاستجابة في الجبهة الداخلية. لا توجد تعليمات جديدة وتغييرات على سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية".

وتابع: "لدينا أنظمة دفاع جوي جيدة جداً ولدينا شركاء دوليون عززوا تواجدهم لمساعدتنا على التعامل مع التهديدات".