وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إلى مصر، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن مشاركة الجيش السوداني في محادثات جنيف.

وقال بيرييلو على منصة "إكس" إنه سيطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى القاهرة اليوم أيضًا، وكبار المسؤولين المصريين، على "الجهود الدبلوماسية الجماعية الجارية في سويسرا لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية في السودان".

وأضاف: "سألتقي أيضًا بوفد من بورتسودان بشأن مشاركة القوات المسلحة السودانية في جهود الوساطة في سويسرا".

وكانت حكومة بورتسودان التابعة للجيش السوداني أعلنت، يوم الأحد، أنها سترسل وفدًا إلى القاهرة بناءً على اتصال مع بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي في القاهرة لمناقشة رؤية الجيش في إنفاذ اتفاق جدة.

وتأتي هذه الخطوة رغم مقاطعة الجيش السوداني محادثات تجري في مدينة جنيف السويسرية، منذ الـ14 من شهر أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة قوات الدعم السريع.

وأثارت خطوة إرسال وفد حكومي إلى العاصمة المصرية تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة ستمهد الطريق أمام الجيش السوداني للالتحاق بمحادثات جنيف.