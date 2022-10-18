تقارير: السلطات الماليزية تحرر فلسطينيًا بعد اختطافه من قبل الموساد الإسرائيلي



تمكنت السلطات الماليزية من تحرير فلسطيني من قطاع غزة، عقب اختطافه من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي في العاصمة كوالالمبور، وذلك على خلفية الاشتباه الخاطئ بارتباطه بالجناح المسلح لحركة حماس "كتائب القسام"، وفق ما كشفت شبكة "القدس" الفلسطينية.

ونقلت الشبكة الفلسطينية، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن "الموساد الإسرائيلي اختطف الشاب الفلسطيني في 28 سبتمبر/أيلول الماضي في كوالالمبور، وأجرى تحقيقاً معه عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه العسكري بحماس".

وأوضحت المصادر، أن "الموساد الإسرائيلي استعان بعملاء ماليزيين لتنفيذ المهمة، والذين تلقوا تدريبات في دولة أوروبية"، مبينة أن عملاء الموساد الماليزيين أخطأوا في تحديد هوية الشخص المطلوب، واعتقلوا شخصا آخر.

وأضافت المصادر: "الشرطة الماليزية تأخرت في التعامل مع الحدث؛ لكنها تمكنت من تحرير الشاب الفلسطيني بعد نحو 20 ساعة من الحادثة".

وفي سياق ذي صلة، قال مراسل موقع "واللا" العبري، باراك رافيد، إن "جهاز الموساد الإسرائيلي رفض التعليق على العملية الفاشلة في ماليزيا".

ومن ناحيته، قال موقع "انتلي تايمز" العبري، إن "الهدف من عملية الاختطاف الفاشلة للموساد في ماليزيا هو ناشط فلسطيني في منظومة السايبر الهجومي التابعة للجناح العسكري لحركة حماس".

وأوضح الموقع العبري، أن "الغرض من عملية الخطف إحباط عمليات قرصنة تتعرض لها هواتف إسرائيلية"، متابعاً: "الهدف من العملية الحصول على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشاب الفلسطيني والوصول إلى برامج تشفير كانت بحوزته".

جاء ذلك، تعليقاً على ما كشفه موقع New Strait Times الماليزي، والذي أكد أن الشاب الذي تعرض للاختطاف متخصص في أنظمة البرمجة الإلكترونية والتكنولوجيا.

وأضاف الموقع: "كان فلسطينيان في طريقهما لركوب سيارتهما بعد أن تناولا العشاء في مركز تجاري وسط كوالالمبور، وتوجهت نحوهما مركبة بيضاء ونزل منها 4 أشخاص، ووصلا لأحدهما وضربوه وسحبوه لمركبتهم".

وأشار الموقع الماليزي، إلى أن الشخص الآخر حاول مساعدة صديقه؛ إلا أنه تم تحذيره بالابتعاد عن مكان الحادث، متابعاً: "عندما اتضح للشخص الآخر أن الخاطفين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي طلب المساعدة من الأجهزة المختصة وقدم بلاغًا للشرطة الماليزية".

وأكد الموقع الماليزي، أنه "جرى التحقيق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بالجناح المسلح لحماس"، مؤكداً أن المخابرات الماليزية تمكنت من الوصول لمكان الخاطفين وتحرير الشاب بأقل من 24 ساعة.