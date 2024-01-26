الكشف عن تفاصيل مقترح حماس لصفقة تبادل جديدة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميٍس، تفاصيل مقترح قدمته حركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن المحتجزين لدى الحركة، بالتزامن مع حراك يبذله الوسطاء للتوصل لاتفاق بين الجانبين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "حماس تتشدد في المواقف وقدمت طرحاً يشمل فترة هدوء تتراوح بين 10 و14 يوماً، قبل البدء بإطلاق سراح أي من المحتجزين لديها".

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن مراحل تمتد على مدى شهر ونصف إلى شهرين، وتشترط الإفراج عن 100 أسير لكل رهينة، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

ونقلت القناة عن مسؤولين في مجلس الوزراء الإسرائيلي "لن نسمح بإفراغ السجون، لكننا سنكون كرماء في مفاتيح الصفقة"، مشيرة أن جوهر الخلاف يكمن في المحصلة النهائية للصفقة وما إذا كانت ستتضمن أن الحرب ستتوقف.

وأشارت إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع المقبل، في عاصمة أوروبية يشارك فيه مسؤولون أمريكيون وقطريون، ورئيس المخابرات المصرية، ورئيسي جهاز الموساد والشين بيت.

وقالت: "تُعتبر هذه القمة حاسمة، فهي تجمع بين الوسطاء من أجل ممارسة ضغط مشترك على الطرفين للتوصل إلى اتفاق".

وأوضحت أن "الخط الأحمر الرئيسي الذي تحدده إسرائيل أنها لن توقف القتال حتى يتم إطلاق سراح المختطفين، في حين تقول حماس إن وقف إطلاق النار شرط لا يمكن تمريره كجزء من الصفقة".