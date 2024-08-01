قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، رفع اسمي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت" بيانًا للأمم المتحدة جاء فيه أن "لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكلٍّ من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات".

وكان أحمد علي وجّه منتصف شهر مايو/أيار الماضي، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية، طالب من خلالها برفع اسمه من قائمة العقوبات الأممية، التي أُدرج فيها اسمه بموجب القرار الأممي رقم (2216)، الصادر في أبريل/ نيسان من العام 2015، فيما أدرج اسم والده في العام 2014، وشمل كلا قراري الإدراج أسماء قيادات حوثية إلى جانبهما.

وفي أول رد فعل من أحمد علي على قرار إزالة اسمه واسم والده من قائمة العقوبات الدولية، اكتفى بالتعبير عن شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، على جهودهم الحثيثة ودورهم الذي بذلوه طيلة الفترة الماضية، في هذا الصدد، بحسب وكالة الأنباء "سبأ نت".

جاء تعبير صالح، خلال اتصال هاتفي أجراه معه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، هنأه فيه بهذه المناسبة، معبرًا له عن سعادته بهذا القرار، الذي قال إنه جاء نتيجة جهود مضنية ومخلصة من مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار مجلي، خلال المكالمة، إلى "أهمية وحدة الصف وتكاتف الجهود، لاستعادة الوطن، وهزيمة الانقلاب الحوثي".