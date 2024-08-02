أكد مصدر خاص في وزارة النقل العراقية لـ "إرم نيوز" أن سلطة الطيران المدني تجتمع تجتمع الآن لبحث تعليق الرحلات الجوية في عموم مطارات البلاد.

وأوضح أن "اتخاذ القرار سيعتمد على التقييم الأمني من الجهات الاستخبارية والقيادة العامة للقوات المسلحة، أو بانتظار إشارة من الجانب الإيراني كما حدث في رد طهران على إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق".

يأتي ذلك بينما تشير تقارير دولية إلى اقتراب عملية "الوعد الصادق2" التي لوحت بها أيران للرد على إسرائيل لتورطها بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.