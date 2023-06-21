ليبيا.. حراك سياسي لتشكيل حكومة جديدة تدير الانتخابات
عقب إجماع سياسيين في ليبيا بضرورة وجود حكومة لتنفيذ مخرجات لجنة "6+ 6 لإدارة ملف الانتخابات المجمدة منذ سنوات، تشهد البلاد هذه الأيام حراكاً سياسياً مغايراً.
وفيما تتمسك حكومة عبدالحميد الدبيبة بإدارة ملف الانتخابات، تنطلق التحضيرات لتشكيل حكومة تخرج من رحم البرلمان.
وفي غضون ذلك، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي (شامل) وملائم بين كل الأفرقاء الرئيسيين هناك.
ووفي بيان، أفاد باتيلي أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري القضايا القانونية والفنية والسياسية، التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات، الذي اقترحته لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ومن جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن البرلمان سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات "في أقرب الآجال"، على حد تعبيره.