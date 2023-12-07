الجيش الأردني ينفذ إنزالًا جويًّا رابعًا للمستشفى الميداني في غزة

تستمر الجهود الأردنية لدعم أهالي قطاع غزة عبر مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وكوادر طبية، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية.

ونفذت طائرة عسكرية، اليوم الخميس، تابعة لسلاح الجو الأردني عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد منتصف ليلة الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة؛ تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية، ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.