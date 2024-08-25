قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، إجراء تعديل حكومي واسع عيّن بمقتضاه محمد علي النفطي وزيرًا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشغل النفطي منصب مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، كما شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية التونسية، أبرزها سكرتير الخارجية للدول العربية والآسيوية، مستشار الشؤون الخارجية، وسفير في سيول.

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كما عمل في السفارة التونسية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأثينا باليونان، ومدريد بإسبانيا، على التوالي، كسكرتير أول وقائم بالأعمال.

والنفطي حاصل على درجة الماجستير في اللغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية، والإسبانية).