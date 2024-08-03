أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوماً بتعيين المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء، غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/ يونيو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إنّ رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، عُيِّن السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول"، كما سبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

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وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ"محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد".

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 حزيران/ يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12 في المئة من الأصوات، متقدمًا على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10 في المئة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12,78 في المئة).