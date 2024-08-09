نفذت إسرائيل غارة جديدة في لبنان، اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حركة حماس ومرافقه، بعد استهداف سيارتهما بصاروخ في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وجاء اغتيال المسؤول الأمني لحركة حماس في المخيم، سامر الحاج، بعد أن شارك في اجتماع لم يكشف عن تفاصيله.

من هو الحاج؟

لا تتوفر معلومات عن نشأته وشخصيته، إلا أن تقارير سابقة كشفت دوره البارز في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان.

ويشغل الحاج، منصب المسؤول الأمني للحركة في لبنان، ولعب دورا بارزا في إعادة الهدوء للمخيم، بعد اشتباكات مسلحة جرت بين حركات إسلامية وحركة فتح قبل أشهر.

ولحركة حماس وجود راسخ في لبنان، وبرز بشكل كبير بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتتمتع الحركة بعلاقة قوية مع ميليشيا حزب الله، وتنتميان إلى ما يسمى بـ"محور المقاومة" الذي تدعمه إيران.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يشن "حزب الله" هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل.

كما تبنت حركة حماس إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل.



