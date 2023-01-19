استشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين بينهم رجل مسن، خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، في تصعيد متواصل تشهده مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد المواطن جواد بواقنة (57 عاما)، والمواطن أدهم محمد جبارين (28 عاما)، بعد إصابتهما برصاص أطلقه عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، مخيم جنين في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس، وخاضت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين هناك، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.