بعد مقتل إسرائيليين.. بن غفير يأمر بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في القدس

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بالبدء بعملية عسكرية في مدينة القدس، بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقتل إسرائيليان في عملية دهس نفذها فلسطيني من مدينة القدس، بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصف بعضها بـ"الخطير جدًا".