بعد مقتل إسرائيليين.. بن غفير يأمر بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في القدس
أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بالبدء بعملية عسكرية في مدينة القدس، بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.
وقتل إسرائيليان في عملية دهس نفذها فلسطيني من مدينة القدس، بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصف بعضها بـ"الخطير جدًا".
وأصدر الوزير بن غفير تعليمات للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
ويشير اسم "السور الواقي" للعملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي عام 2000، واجتاح خلالها كامل مدن الضفة الغربية بعد موجة عمليات نفذها فلسطينيون.
وأكدت الصحيفة أن أوامر بن غفير جاءت بعد تقييم للوضع أجراه مع مفتش الشرطة يعقوب شبتاي للتعامل مع ما أسماه بالإرهاب، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال بن غفير: "لقد أصدرت تعليمات للشرطة بوضع حواجز على الطرق حول منطقة العيساوية لإعادة الردع والأمن، وفحص كل مركبة تمر من هناك".
وأضاف: "لقد تحدثت عدة مرات وأريد التقدم بطلب مشروع عقوبة الإعدام للإرهابيين، لكن لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يتعين القيام بها قبل ذلك"، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، أنهى وزير الدفاع غالانت تقييمًا للوضع بمشاركة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، ومسؤولين أمنيين آخرين، حيث قرر فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا وعائلاتهم من سكان القدس.
وكان نتنياهو أجرى تقييما للوضع الأمني، وأمر بزيادة القوات الإسرائيلية والقيام باعتقالات والعمل على الفور لإغلاق منزل الفلسطيني منفذ الهجوم وهدمه.