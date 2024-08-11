أدانت دول ومنظمات دولية حول العالم، الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات فيما تقول إسرائيل إن المدرسة تضم مركز قيادة عسكرياً يتبع لحركة حماس.

عربيا، دانت الإمارات "بأشد العبارات" قصف المدرسة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين"، مشيرة إلى أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات".

كما أكدت الخارجية السعودية في بيان "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان إن "الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين... تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

كما أصدرت عدد من الدول الخليجية والعربية، على رأسها البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى الأردن ومصر والجزائر بيانات أدانت فيه الهجوم على المدرسة، وحذرت فيه من مخاطر الاستمرار في التصعيد.

كما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، استهداف المدرسة "امتدادًا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي... في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

ودوليا، أصدرت عدد من الدول بيانات إدانة وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة"، موضحا أن الولايات المتحدة "طلبت الحصول على مزيد من التفاصيل".

وشدد على أن القصف "يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف لإطلاق النار وصفقة (للإفراج عن) الرهائن، الأمر الذي نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".

أما فرنسا فقد دانت "بأشد درجات الحزم" الغارة الإسرائيلية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "على مدى عدة أسابيع، تم استهداف المباني المدرسية بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوط عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين"، مذكّرة بأن "احترام القانون الإنساني الدولي واجب على إسرائيل".

من جهته، عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن إدانته للغارة الجوية الإسرائيلية قائلا إن "الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسارة المأسوية في الأرواح مروِّعة".

ووصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الضربة بأنها "مروعة". وكتب على اكس "الصور الآتية من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروِّعة

أما إيران، فقد دانت ما أسمته "جريمة الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بشنه غارة على المدرسة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن هذا الهجوم "أثبت مرة أخرى أن كيان الفصل العنصري الصهيوني لا يلتزم بأي من قواعد وأنظمة القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

أما روسيا فقد قالت إن "موسكو تشعر بصدمة كبيرة لما حدث". وأضافت "نلاحظ للأسف أن هذه الضربات في قطاع غزة والتي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ممنهجة نعتقد أنه ليس هناك أي مبرر لهذه الهجمات".

بدورها، نددت تركيا "بجريمة جديدة ضد الإنسانية" بعد الغارة الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان "ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة ضد الإنسانية عبر ذبح أكثر من مئة مدني لجأوا إلى إحدى المدارس" منددة "مرة اخرى" برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار".

منظمة الصحة العالمية، من جهتها استهجنت الهجوم، حيق قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "أنا عاجز عن الكلام، كم من النساء والأطفال سيفقدون حياتهم قبل وقف إطلاق النار؟ يجب أن ينتهي الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة".