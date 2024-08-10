أعلنت ميليشيا "حزب الله" شن 4 هجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، مساء السبت، أبرزها هجوم بمسيرات انقضاضية على قاعدة "محفاة ألون"، مُوقعا "إصابات مؤكدة" بصفوف جنود وضباط فيها.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها "الحزب" عبر حسابه على منصة "تلغرام".

ووفق وكالة "الأناضول"، قال الحزب إنه "شن هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاة ألون، التي تُعتبر بمثابة قاعدة ل‏تجميع وحشد القوات".

وأضاف أن الهجوم "استهدف أماكن ‏تموضع ضباط وجنود في القاعدة، وأصابها بشكل مباشر؛ ما أوقع إصابات مؤكدة".‏

وقبل ذلك، أعلن الحزب أنه "استهدف بالصواريخ الموجهة منظومة فنية عسكرية على ‏تلة الكرنتينا، وأصابها بشكلٍ مباشر".‏

وأشار إلى أنه "استهدف بالأسلحة الصاروخية كذلك موقعي زبدين والرمثا العسكريين، محققا إصابات مباشرة".‏

وأوضح الحزب أن هذه الهجمات تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا (جنوبي لبنان)".

ومساء الجمعة، اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج، عبر غارة جوية على مدينة صيدا.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.