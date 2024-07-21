قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الأحد، إن شركة أمريكية يساهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وابن عمه ناتان ميليكوفسكي، حوّلت أموالًا إلى شركة أخرى تعمل كجزء من الآلية المالية لحركة "حماس".

وذكرت الصحيفة، أن "دولة حوّلت أموالًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، على الرغم من أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي دليل يثبت تلقي إسرائيل تلك الأموال".

ويستند تقرير الصحيفة إلى وثائق مكتوبة عام 2012، وفي تلك الوثائق، تم وصف كيفية محاولة تحويل 10 ملايين دولار من شركة أمريكية مسجلة في ولاية تكساس على حساب بنكي لشركة تحمل اسم "شركة الاستيراد والتصدير".

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وبحسب التقرير، فإن "شركة الاستيراد والتصدير المشار إليها معروفة بأنها شركة لها علاقات مع تنظيمات مسلحة، بما في ذلك حركة حماس، التي تستخدمها كوسيلة لغسل الأموال".

وأضاف أن "شيكًا بقيمة 10 ملايين دولار كان موجهًا لنتنياهو وابن عمه المساهمين في الشركة، لكن نتنياهو باع حصته في الشركة في وقت مبكر من عام 2010، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في التقرير، أن "50 مليون دولار إضافية، انتقلت من الدولة المذكورة إلى نتنياهو عبر الشركة ذاتها".

ولفت إلى أن "تقريرًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية أورد في عام 2022 أن تلك الشركة مرتبطة بحماس، أو تعمل نيابة عنها، كما ذكر تقرير للاتحاد الأوروبي أن الشركة ذاتها جزء أساسي من النظام المالي لحماس".