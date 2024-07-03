قناة عبرية تكشف عن فحوى رسالة "سرية" وجهتها لبنان إلى إسرائيل

قالت قناة "الأخبار 12" العبرية إن رسالة سرية وصلت من بيروت إلى تل أبيب عبر وسيط، أكدت عدم رغبة لبنان في الحرب.

الرسالة التي تحدثت عنها القناة جاءت على خلفية تزايد احتمالات اندلاع حرب شاملة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله.

وبحسب القناة، فإن وزير خارجية لبنان، عبدالله بو حبيب، وجَّه رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف.

وورد في تقرير القناة أن وزير خارجية أذربيجان أبلغ كاتس أن "لبنان يدرك العلاقات الجيدة بين البلدين ويريد أن يوظف هذه العلاقات من أجل تهدئة الأجواء".

وأبلغ بو حبيب الوزير الإسرائيلي أن "الدولة اللبنانية لا تريد الحرب وتسعى للسلام".

وورد في الرسالة التي حملها بيراموف أن الدولة اللبنانية "تعمل على منع اندلاع الحرب".

ورد وزير خارجية إسرائيل في المقابل من خلال الوسيط بالقول: "نحن في حاجة لإعادة مواطنينا إلى ديارهم في الشمال بأمان، وإن لم يحدث ذلك بالحل الدبلوماسي، فستحدث بالحرب".

وأردفت القناة، على لسان محللها السياسي يارون أفراهام، أن التقديرات السائدة في إسرائيل، التي طُرحت في اجتماع مغلق بوزارة الخارجية، هي أن فرص اندلاع الحرب في تزايد، وأنه من المتوقع ألا يوافق الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، على الحل الدبلوماسي.

وبيَّن المحلل أن من بين الحلول التي تعمل الخارجية الإسرائيلية عليها العمل على حث المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على طهران.

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وتستند هذه المحاولات إلى قناعة لدى الخارجية الإسرائيلية بأن إيران هي التي تستطيع منع اندلاع الحرب، حسبما أشار أفراهام.

وأوضح أن الاجتماع المغلق بوزارة الخارجية شهد صدور قرار بإرسال تعميم لجميع سفراء إسرائيل في الخارج، للتوجه بشكل عاجل إلى حكومات البلدان التي يخدمون بها، وإبلاغهم بأن الطريقة المثلى لمنع الحرب مع لبنان هي الضغط على إيران.