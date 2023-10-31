وزير الدفاع السعودي يصل واشنطن في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والوفد المرافق له، الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية؛ وذلك بناء على توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب الوكالة، سيلتقي وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيت الأبيض أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد خلال لقائه وزير الدفاع السعودي على أهمية تجنب أي توسيع لرقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، بحسب وكالة "رويترز".

وشدد سوليفان في لقائه بوزير الدفاع السعودي التزام بايدن بدعم دفاع أمريكا عن الشركاء ضد تهديدات دول وكيانات منها المدعومة من إيران.