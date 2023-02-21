السعودية تكشف نتائج التحقيق في مكافحة الفساد للشهر الماضي

وقالت الهيئة الحكومية إنها باشرت خلال شهر رجب الهجري المنصرم، بعدد من القضايا الإدارية والجنائية في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت "نزاهة" في بيان، أنها كشفت في جولاتها عن وجود جرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وغسيل أموال وتزوير.

وأوضحت أنها بعد أكثر من ألفي جولة رقابية، تم التحقيق مع 241 متهمًا، وتوقيف 159 شخصًا منهم، بجانب إطلاق سراح عدد منهم بالكفالة الضامنة.