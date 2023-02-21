السعودية تكشف نتائج التحقيق في مكافحة الفساد للشهر الماضي
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن نتائج جهودها في مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم، ضمن حملة حكومية مستمرة ضد الفساد في المملكة.
وقالت الهيئة الحكومية إنها باشرت خلال شهر رجب الهجري المنصرم، بعدد من القضايا الإدارية والجنائية في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت "نزاهة" في بيان، أنها كشفت في جولاتها عن وجود جرائم رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وغسيل أموال وتزوير.
وأوضحت أنها بعد أكثر من ألفي جولة رقابية، تم التحقيق مع 241 متهمًا، وتوقيف 159 شخصًا منهم، بجانب إطلاق سراح عدد منهم بالكفالة الضامنة.
وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة، وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.
ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيها، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها.