بدء محادثات ماكرون وبن سلمان في الإليزيه

بدأت في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتضمن عدة ملفات أبرزها لبنان والعراق والسودان، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسبل مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب.

كما تشمل المحادثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بالمجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية.