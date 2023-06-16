بدء محادثات ماكرون وبن سلمان في الإليزيه
بدأت في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، محادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتضمن عدة ملفات أبرزها لبنان والعراق والسودان، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسبل مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب.
كما تشمل المحادثات بين الجانبين العلاقات الثنائية بالمجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وسيترأس بن سلمان، خلال زيارته لباريس، الوفد السعودي المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والتي ستعقد يومي 22 و23 من الشهر الحالي، كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.
وتسلط زيارة ولي العهد السعودي، الضوء على العلاقة الجيدة التي تربط باريس والرياض، وتأتي بعد أقل من عام على زيارته السابقة إلى الإليزيه.