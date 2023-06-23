"الداخلية السعودية" تعلن الترتيبات الأمنية لموسم الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية للوزارة، المتعلقة بموسم الحج الحالي.
وضم المؤتمر، الذي عُقد في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمدينة مكة المكرمة، مجموعة من المسؤولين في وزارة الداخلية السعودية.
وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد البسامي، إن "الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام كثّفت الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة لها".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف البسامي أن الخطة تتضمن "اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".
وأكد "تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها".
ولفت البسامي إلى "إدارة وتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الطرق والمناطق المحيطة لانسيابية حــركــة الــمــركبات والــمشــاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية".
ووصل إلى السعودية لتأدية الحج أكثر من 1.6 مليون شخص، بحسب ما أعلن قائد قوات الجوازات بالحج، اللواء صالح المربع، خلال المؤتمر الصحفي ذاته.
من جانبه، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية، اللواء ركن محمد العمري، "العمل على المحافظة على الأمن والنظام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأمين الحماية للحجاج".
وأشار العمري إلى "منع المخالفين لأنظمة الحج من الوصول إلى المشاعر، وإدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية، وإدارة الحشود في الساحة الجنوبية للحرم المكي".
بدوره، قال مدير عام الدفاع المدني المكلف، اللواء حمود الفرج، إن كوادره مستعدة من أجل "تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والجوانب العملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز عمليات المشاعر، وتفعيل دور المتطوعين".