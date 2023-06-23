"الداخلية السعودية" تعلن الترتيبات الأمنية لموسم الحج

وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد البسامي، إن "الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام كثّفت الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة لها".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف البسامي أن الخطة تتضمن "اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".

وأكد "تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها".

ولفت البسامي إلى "إدارة وتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة وجميع الطرق والمناطق المحيطة لانسيابية حــركــة الــمــركبات والــمشــاة وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية".