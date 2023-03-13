صحيفة: السعودية تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية
زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المملكة العربية السعودية رفضت إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي لأراضيها، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ووفقا للصحيفة، كان من المقرر أن يرأس الوفد الإسرائيلي وزير الخارجية إيلي كوهين، ويفترض أن يصل اليوم الإثنين إلى المؤتمر الذي يعقد في مدينة العلا شمال غربي السعودية.
وأضافت الصحيفة أن المؤتمر مختص بموضوع القرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.
وأوضحت أن "السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات للوفد الإسرائيلي، دون أن تفصح عن الأسباب".
وفي الأسبوع الماضي، قال كوهين في حفل "عيد المساخر" اليهودي: "لديّ رحلة مهمة إلى الخارج"، وكان يقصد السعودية.
وردا على ذلك، قالت وزارة السياحة الإسرائيلية: "توجهت إسرائيل إلى منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من أجل التدخل لحصول على تأشيرات دخول لممثلين إسرائيليين للسعودية، لكن للأسف لم تثمر هذه الاتصالات عن شيء. ولذلك تدعو إسرائيل منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إلى الحفاظ على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في المعاملة في ضمان إمكانية مشاركة البلدان في اجتماعات المنظمة. وفي هذه الحالة، لم تطبق منظمة الأمم المتحدة للسياحة هذه المعايير ونحن نأسف لذلك".
وانطلق يوم أمس الأحد بمدينة العلا، مؤتمر منظمة السياحة العالمية، ويستمر يومين، حول 32 قرية سياحية في 18 دولة، توجد ضمن تصنيف المنظمة لأفضل القرى بالعالم.