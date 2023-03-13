صحيفة: السعودية تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية

ووفقا للصحيفة، كان من المقرر أن يرأس الوفد الإسرائيلي وزير الخارجية إيلي كوهين، ويفترض أن يصل اليوم الإثنين إلى المؤتمر الذي يعقد في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر مختص بموضوع القرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.

وأوضحت أن "السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات للوفد الإسرائيلي، دون أن تفصح عن الأسباب".

وفي الأسبوع الماضي، قال كوهين في حفل "عيد المساخر" اليهودي: "لديّ رحلة مهمة إلى الخارج"، وكان يقصد السعودية.