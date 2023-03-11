ملايين السعوديين يشاركون في احتفال صاخب بأول نسخة من "يوم العلم"

شارك ملايين السعوديين، بينهم نخب ثقافية وفنانون ورجال دين ومشاهير، اليوم السبت، في احتفال صاخب بـ "يوم العلم"، في أول نسخة من المناسبة الوطنية التي قررت الرياض قبل أيام إضافتها لمناسباتها الرسمية.

ونظمت الوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة، احتفالات بالمناسبة، تضمنت نصب العلم السعودي وتشغيل الأناشيد الوطنية في مقراتها، بينما شاركت فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام في احتفالات وزارة التعليم بالمناسبة.