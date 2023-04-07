رويترز: وفد سعودي عُماني يعتزم زيارة صنعاء لبحث هدنة دائمة مع الحوثيين

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة؛ إن "وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي".

ونقلت الوكالة، عن مصدرين مشاركين في المحادثات، قولهما إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل نيسان".