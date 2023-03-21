السعودية تدين التصريحات العنصرية لسموتريتش بحق الفلسطينيين
أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واصفة إياها بـ"المسيئة والعنصرية".
أكدت وزارة الخارجية السعودية موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي
واس
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق".
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "أكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".
وأضافت: "كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".