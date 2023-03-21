السعودية تدين التصريحات العنصرية لسموتريتش بحق الفلسطينيين

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، "أكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".