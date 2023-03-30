السعودية تبقي نظام العمل في القطاع الخاص دون تعديل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن إبقاء نظام العمل في القطاع الخاص دون تعديل، بما في ذلك عدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، بعد جدل واسع تسببت به وسائل الإعلام المحلية.

وقالت الوزارة في تعقيب تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، هي مقترحات في مجملها، ولا تتم إلا بعد اعتمادها حسب الإجراءات والصلاحيات المتبعة في ذلك.

وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية قالت الثلاثاء، إن هناك "31 تعديلاً مرتقباً في نظام العمل"، تشمل الأجور وساعات العمل بحيث تصبح أربعين ساعة أسبوعياً ويومي إجازة في الأسبوع، ورفع إجازة المرأة في حال الولادة إلى 14 أسبوعاً.

لكن الصحيفة المحلية عادت ونشرت تعقيب وزارة الموارد البشرية الذي جاء فيه أن "التعديلات المقترحة على نظام العمل، هي تعديلات مقترحة لم تعتمد، وتمت مشاركتها مع جميع الجهات والأفراد لمعرفة مدى ملاءمتها".

وقالت الوزارة إن "ما تم نشره هي تعديلات سابقة ومقترحة تمت مشاركتها عبر منصة استطلاع في شهر يناير من 2021، وذلك بهدف مشاركة جميع الجهات وكذلك الأفراد، واستطلاع آرائهم لمعرفة مدى مناسبة بعض التعديلات من عدمها".

التعديلات المقترحة

تشمل التعديلات المقترحة على نظام العمل في القطاع الخاص، 31 تعديلاً منوعاً وشاملاً، لكن من غير الواضح إن كان سيتم اعتمادها كلها أو جزء منها، وتاريخ ذلك الاعتماد وموعد سريانه، أو حتى عدم اعتمادها جميعاً.