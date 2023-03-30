السعودية تبقي نظام العمل في القطاع الخاص دون تعديل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن إبقاء نظام العمل في القطاع الخاص دون تعديل، بما في ذلك عدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، بعد جدل واسع تسببت به وسائل الإعلام المحلية.
وقالت الوزارة في تعقيب تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، هي مقترحات في مجملها، ولا تتم إلا بعد اعتمادها حسب الإجراءات والصلاحيات المتبعة في ذلك.
وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية قالت الثلاثاء، إن هناك "31 تعديلاً مرتقباً في نظام العمل"، تشمل الأجور وساعات العمل بحيث تصبح أربعين ساعة أسبوعياً ويومي إجازة في الأسبوع، ورفع إجازة المرأة في حال الولادة إلى 14 أسبوعاً.
لكن الصحيفة المحلية عادت ونشرت تعقيب وزارة الموارد البشرية الذي جاء فيه أن "التعديلات المقترحة على نظام العمل، هي تعديلات مقترحة لم تعتمد، وتمت مشاركتها مع جميع الجهات والأفراد لمعرفة مدى ملاءمتها".
وقالت الوزارة إن "ما تم نشره هي تعديلات سابقة ومقترحة تمت مشاركتها عبر منصة استطلاع في شهر يناير من 2021، وذلك بهدف مشاركة جميع الجهات وكذلك الأفراد، واستطلاع آرائهم لمعرفة مدى مناسبة بعض التعديلات من عدمها".
التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات المقترحة على نظام العمل في القطاع الخاص، 31 تعديلاً منوعاً وشاملاً، لكن من غير الواضح إن كان سيتم اعتمادها كلها أو جزء منها، وتاريخ ذلك الاعتماد وموعد سريانه، أو حتى عدم اعتمادها جميعاً.
ومن بين التعديلات، مقترح باعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وتشمل المقترحات خفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع.
كما يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل، أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقداً إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية.
وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
وتمنح التعديلات المقترحة للعامل إجازة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بعد أن كانت إجازة الوفاة تقتصر على الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول دون إيضاح محدد، ونص التعديل على أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام من تاريخ الواقعة في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له أو في حالة وفاة الأخ أو الأخت.
وتكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة.
ويعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية.
ويكون الاتفاق بين الوزارة والعامل المخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه، بعد أن كان توقيع قرار تسوية المخالفة مقتصراً على الوزير فقط.
وما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة (قبل التعديل كان أجر 15 يوماً)، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
وما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضاً، أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
ويلزم صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمالة ووسيلة مواصلات، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي، ويحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استعباد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه.
ويتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة.
ويكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً وموثقاً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل، وتنص التعديلات المقترحة على تجريم السمسرة في توظيف السعوديين. ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت 10 أسابيع.