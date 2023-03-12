الإعلان عن تأسيس شركة طيران الرياض

وبحسب بيان رسمي فإن شركة "طيران الرياض" ستقودها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، والذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

وكان دوغلاس يقود شركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل أن يستقيل في وقت سابق للانتقال للشركة الجديدة.

وتهدف شركة "طيران الرياض" بحسب البيان لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

وكانت وكالة رويترز أشارت في يوليو 2021، إلى إنشاء شركة طيران ثانية في المملكة إلى جانب الخطوط السعودية، كجزء من خطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعام 2030، لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على القطاع النفطي.

وقالت رويترز إن السعودية تخطط لاستهداف حركة الركاب العابرين الدولية (الترانزيت) من خلال شركة الطيران الجديدة.