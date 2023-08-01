السعودية تقدم 1.2 مليار دولار لليمن والعليمي يثمن الدعم

ثمّن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الثلاثاء، الدعم الاقتصادي الجديد الذي أعلنته المملكة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومنحت المملكة اليمن هذا المبلغ لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، ودعم رواتب وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال العليمي، إن "الدعم السعودي الجديد لليمن، يؤكد مجددًا النهج الملتزم التي أخذته القيادة السعودية على عاتقها، لدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، والسعي، دائمًا، لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تمرّ بها البلاد، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة بناء وإعمار مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية".

وأضاف أن "النهج السعودي الأخوي والإنساني، يمثّل باستمرار، صمام أمان ليس فقط لليمن، وإنما لكافة دول وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدولي".

ورأى العليمي أن "المواقف السعودية الدائمة مع اليمن، رسائل حاسمة لميليشيات الحوثيين، مفادها بأن الشعب اليمني ليس وحيدًا، وقد آن الأوان لهذه الميليشيات، لتغليب مصلحة الشعب على مصالح قياداتها، والانصياع لصوت الحكمة، والانحياز للسلام العادل، بعد أن جربت كافة وسائل الخراب".