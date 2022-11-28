ولي العهد السعودي يطلق مخطط مطار الملك سلمان بالرياض

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي؛ بهدف جعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق الوكالة، فإن المشروع الجديد سيسهم في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.