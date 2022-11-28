ولي العهد السعودي يطلق مخطط مطار الملك سلمان بالرياض
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي؛ بهدف جعل الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ووفق الوكالة، فإن المشروع الجديد سيسهم في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وسيمتد مطار الملك سلمان، الذي من المقرر أن يكون أحد أكبر المطارات في العالم، على مساحة تقارب 57 كيلومتراً مربعاً، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى "صالات الملك خالد"، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.
وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية.
ويسعى مطار الملك سلمان الدولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.