السعودية تدين إقدام "متطرفين" على حرق المصحف في الدنمارك

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على حرق نسخ من القرآن الكريم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

واعتبرت الوزارة، أن حرق نسخ من المصحف الشريف "خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".