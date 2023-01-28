السعودية تدين إقدام "متطرفين" على حرق المصحف في الدنمارك
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على حرق نسخ من القرآن الكريم.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
واعتبرت الوزارة، أن حرق نسخ من المصحف الشريف "خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".
وجددت في بيانها "التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت - مع الأسف - في عددٍ من العواصم الأوروبية، خلال الآونة الأخيرة، بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات".
وطالبت السعودية، "الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بالتصدي، بشكل عاجل، لكل هذه الممارسات التي تسهم بتأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان".
وكان المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان، قد أحرق نسخًا من القرآن في كوبنهاغن، أمس الجمعة، وذلك بعد أيام من خطوة مماثلة نفذها في العاصمة السويدية ستوكهولم ما أثار غضبًا واسعًا في العالمين العربي والإسلامي.