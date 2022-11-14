من هو القاضي السعودي إبراهيم الجهني الذي ضبط متلبسًا بتلقي رشوة؟

ألقت الجهات المختصة في السعودية، القبض على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، الذي ضبط متلبسًا بتلقي رشوة.

والقاضي الجهني من الأسماء المعروفة في سلك القضاء ووزارة العدل في السعودية، بجانب كونه محسوبا على رجال الدين، حيث يُدّرس القضاة في المملكة الشريعة الإسلامية بشكل أكاديمي.

وعمل القاضي لسنوات في المحكمة العامة بالرياض بالتزامن مع كونه إمام وخطيب جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بحي الصحافة بمدينة الرياض.

وفي العام 2020، انتقل إلى المدينة المنورة، حيث تم تعيينه إمامًا وخطيبًا في مسجد قباء بالمدينة المنورة، أول مسجد بني في الإسلام.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو لمحاضرات ودروس دينية وتلاوات للقرآن الكريم للقاضي الجهني.

تفاصيل قضية الفساد المتورط بها

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الإثنين، إنه تم القبض على القاضي الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل أربعة ملايين ريال (أكثر من مليون دولار)، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين السعوديين.

وأضافت "نزاهة" في بيان، أن "القاضي تسلم المبلغ المالي مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق"، دون أن تكشف الهيئة الحكومية عن طبيعة تلك القضية.

وأوضحت أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية بحق القاضي وفق ماتقضي به الأنظمة والتعليمات".

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير ووظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ومن النادر أن يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، حيث تتم إحالتهم للقضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم.