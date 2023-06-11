يراعي الخصوصية وحرية الأفراد.. السعودية تنظم استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وتهدف العملية كذلك إلى "منع التخريب والتعرض للممتلكات والاعتداءات والسرقة وغيرها من أشكال السلوك الإجرامي أو غير السوي، فضلاً عن توفير أمن معزز للأصول، بما في ذلك المعدات والمركبات".

ويشترط النظام أن "يكون هناك أكبر قدر ممكن من الشفافية في استخدام نظام كاميرات المراقبة بما في ذلك وسيلة اتصال معلنة للوصول إلى المعلومات والشكاوى".

كذلك يستوجب أن تكون هناك "مسؤولية واضحة ومساءلة لجميع أنشطة نظام كاميرات المراقبة، بما في ذلك المعلومات والصور التي تم حفظها وجمعها واستخدامها".

ونص أيضًا على "عدم تخزين الصور والمعلومات أكثر من المدة المطلوبة للغرض المعلن لنظام كاميرات المراقبة، وحذف هذه الصور والمعلومات بعد الانتهاء من الغرض الذي تم التصوير والتسجيل من أجله".