يراعي الخصوصية وحرية الأفراد.. السعودية تنظم استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
أعلنت السلطات السعودية عن نظام جديد لتنظيم استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الهيئات والمؤسسات والمباني والمرافق العامة والخاصة.
وحددت لائحة تنفيذية صادرة عن وزارة الداخلية حديثًا، المبادئ العامة والأساسية لعملية المراقبة الأمنية بالكاميرات، مع مراعاة الخصوصية والحريات المدنية لأفراد الجمهور والموظفين.
وبينت اللائحة الغرض من هذه المراقبة، ومن ذلك "المساعدة في حماية الزبائن، توفير مستوى من الأمن للموظفين ممن هم على اتصال مباشر مع الجمهور، مراقبة سلوك الركاب والسائقين وحل المشكلات والشكاوى المتعلقة بهم (خاصة أطفال المدارس)".
وتهدف العملية كذلك إلى "منع التخريب والتعرض للممتلكات والاعتداءات والسرقة وغيرها من أشكال السلوك الإجرامي أو غير السوي، فضلاً عن توفير أمن معزز للأصول، بما في ذلك المعدات والمركبات".
ويشترط النظام أن "يكون هناك أكبر قدر ممكن من الشفافية في استخدام نظام كاميرات المراقبة بما في ذلك وسيلة اتصال معلنة للوصول إلى المعلومات والشكاوى".
كذلك يستوجب أن تكون هناك "مسؤولية واضحة ومساءلة لجميع أنشطة نظام كاميرات المراقبة، بما في ذلك المعلومات والصور التي تم حفظها وجمعها واستخدامها".
ونص أيضًا على "عدم تخزين الصور والمعلومات أكثر من المدة المطلوبة للغرض المعلن لنظام كاميرات المراقبة، وحذف هذه الصور والمعلومات بعد الانتهاء من الغرض الذي تم التصوير والتسجيل من أجله".
وقيّد النظام آلية الوصول إلى هذه الصور والمعلومات، مشيرًا إلى أنه يجب "ألا يتم الكشف عن الصور والمعلومات إلا عندما يكون ذلك ضروريًا لهذا الغرض أو لأغراض تخص جهات تطبيق نظام وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة".
ويشير أيضاً إلى أن "الموظفين الذين يستخدمون أنظمة الكاميرات مسؤولون عن الإبلاغ عن الحوادث أو حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلاً من جانب الشرطة أو فرق الطوارئ".
واشترط على "الموظفين أيضًا إبلاغ المشغل بجميع الحوادث في أقرب وقت ممكن، إلى جانب وضع لافتات مناسبة لإبلاغ الجمهور بأن نظام الكاميرات يعمل، بحيث تكون هذه اللافتة مرئية بسهولة للجميع".
وحدد النظام المواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب الغاية منها.
ومنع النظام الجديد التسجيل السحابي خارج المملكة لزيادة مستوى الأمن، وحدد أنواع التراخيص لأنظمة المراقبة الأمنية، والاشتراطات اللازمة لتركيب الكاميرات.
ووضع تصنيفات لحساسية المواقع الموجود فيها كاميرات المراقبة وهي ثلاث: "عالية الحساسية، متوسطة الحساسية، منخفضة الحساسية".
واعتُبرت الوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة لتحويل الأموال، والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، مواقع عالية الحساسية.
أما وسائل النقل العام والمنشآت التعليمية ومحطات الوقود، فصنفت على سبيل المثال كمواقع "متوسطة الحساسية"، فيما اعتبرت الجوامع والمساجد وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية كمواقع "منخفضة الحساسية".
ويعاقب النظام المخالفين لأحكام النظام، "من خلال نقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة وأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال" أو ما يعادل نحو 5300 دولار.