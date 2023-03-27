محمد بن سلمان وماكرون يبحثان مساعدة لبنان

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنهما "بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة".

وأشار الإليزيه أنهما "عبّرا عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا يعتبر الأسوأ في تاريخه. وتؤدّي الأزمة السياسية في هذا البلد إلى تفاقم الأوضاع، إذ إن النواب لم ينتخبوا حتى الآن رئيسا للجمهورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تدير شؤون البلاد حكومة تصريف أعمال صلاحيّاتها محدودة.