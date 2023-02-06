سفارة السعودية بتركيا: لم نتلق أي بلاغ بوجود مواطنين سعوديين ضمن ضحايا الزلزال

نفت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الاثنين، أن تكون قد تلقت أي بلاغات بوجود مواطنين سعوديين ضمن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا.

وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، قد أعلن فجر اليوم، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي، أن حصيلة قتلى الزلزال بلغت 284، إضافة إلى إصابة 2323.

وقالت السفارة السعودية بتركيا، في بيان نشرته على حسابها في تويتر: "إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير 2023، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلق أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة".