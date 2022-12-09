وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات مع كل من الصين وأمريكا

وشدد الوزير السعودي، على أن "المملكة لديها شراكات إستراتيجية مع أمريكا، والهند، والصين، واليابان، وألمانيا"، وتابع: "سنستمر بصياغة سياساتنا وفق مصالحنا ومنفتحون على الجميع".

وكشف الأمير فيصل بن فرحان، أن "القمة العربية الصينية شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين"، موضحًا أن "التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات".