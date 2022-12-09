وزير الخارجية السعودي: المملكة تريد علاقات مع كل من الصين وأمريكا
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد قمة عربية صينية استضافتها الرياض، اليوم الجمعة، إن المملكة تريد التعاون مع كل من الولايات المتحدة والصين، مضيفًا أن المنافسة أمر جيد، لكن الاستقطاب ليس كذلك، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أن "التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول"، مبينًا أن "للمملكة مصالح مشتركة مع الصين وأمريكا، وسنواصل العمل على تحقيقها".
وشدد الوزير السعودي، على أن "المملكة لديها شراكات إستراتيجية مع أمريكا، والهند، والصين، واليابان، وألمانيا"، وتابع: "سنستمر بصياغة سياساتنا وفق مصالحنا ومنفتحون على الجميع".
وكشف الأمير فيصل بن فرحان، أن "القمة العربية الصينية شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين"، موضحًا أن "التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات".