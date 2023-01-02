نائب الرئيس الإيراني يلتقي وزير الخارجية السعودي في البرازيل
التقى نائب الرئيس الإيراني محمد حسيني، الإثنين، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن ابن فرحان قوله: "عازمون على مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة"، مضيفاً أن "نوع العلاقات بين البلدين يؤثر على المنطقة بأكملها".
في المقابل، أكد حسيني على "ضرورة استمرار المحادثات بين طهران والرياض التي بدأت في العراق".
ووصل حسيني وبن فرحان في وقت سابق إلى البرازيل للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الأجواء بين إيران والسعودية إيجابية"، موضحًا أنه "لم يطرأ أي جديد على المفاوضات بين البلدين".
وأضاف: "بناءً على المحادثات السابقة في بغداد والمحادثات الإيجابية المقترنة بالنوايا الحسنة لوزيري خارجية البلدين في الأردن، يمكننا أن نشهد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل بمساعدة الحكومة العراقية".
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون دول الخليج بوزارة الخارجية، علي رضا عنايتي، إن "بلاده وقعت اتفاقيات مع بعض دول الجوار من بينها السعودية".
والعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2016 بعدما هاجم متظاهرون إيرانيون مبنى سفارة المملكة وأحرقوها في طهران، كما تكرر الأمر ذاته مع قنصلية المملكة في مدينة مشهد شمال شرق إيران.
وتحدث عنايتي عن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية في وقت سابق، قائلًا: "كان لقاء وديًا، إن الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار".
مؤكدًا أنه "تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية، والأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ووقعنا اتفاقيات مع بعض دول الجوار ومنها السعودية".