نائب الرئيس الإيراني يلتقي وزير الخارجية السعودي في البرازيل

التقى نائب الرئيس الإيراني محمد حسيني، الإثنين، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن ابن فرحان قوله: "عازمون على مناقشة الأوضاع والاهتمامات القائمة الواحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة"، مضيفاً أن "نوع العلاقات بين البلدين يؤثر على المنطقة بأكملها".

في المقابل، أكد حسيني على "ضرورة استمرار المحادثات بين طهران والرياض التي بدأت في العراق".

ووصل حسيني وبن فرحان في وقت سابق إلى البرازيل للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد.