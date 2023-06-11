وزير الطاقة السعودي: أتجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات السعودية الصينية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأحد، أن المملكة والصين بينهما قدر كبير من التعاون، منوهًا إلى أنه لن أكون مندهشا إذا سمعتم مزيدًا من الإعلانات قريبًا عن استثمارات سعودية صينية، مؤكدًا تجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير في كلمته بمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، إن "الطلب على النفط في الصين لا يزال في تزايد، وإن الصين ستنخرط معنا بشكل أكبر في أنشطة نقل النفط، منخرطون مع الجميع ونأمل في تصدير الكهرباء للهند.

من جانبه، أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح عن إطلاق طريق حرير عصرية جديدة بين العالم العربي والصين.

وقال إن "محرك هذه الطريق رؤيتنا للتعاون والتشاور ووقود انطلاقتها شبابنا وابتكاراتنا، إننا ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين"، مؤكدًا أن "رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لإستراتيجية الاستثمار في المنطقة".