وزير الخارجية السعودي يصل سوريا اليوم في أول زيارة منذ 2011
قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، سيصل إلى سوريا اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ عام 2011.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن بن فرحان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتأتي زيارة بن فرحان، بعد أيام من زيارة عمل قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية.
وبحث الوزيران خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصدر بيان مشترك من الجانبين، أكد "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".
وأضاف البيان "جرت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".