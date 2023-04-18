وزير الخارجية السعودي يصل سوريا اليوم في أول زيارة منذ 2011

قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، سيصل إلى سوريا اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن بن فرحان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتأتي زيارة بن فرحان، بعد أيام من زيارة عمل قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية.