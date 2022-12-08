ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات في الرياض
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، في العاصمة الرياض.
ويزور الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما تأتي الدعوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بجمهورية الصين الشعبية.
وبحسب الوكالة، ستنعقد خلال فترة الزيارة قمة سعودية صينية في العاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي، وحضور ولي العهد.
وأوضحت الوكالة أن برنامج زيارة الرئيس الصيني سيتضمن عقد قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية.
وأشارت إلى أنه ستتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وكان ولي العهد السعودي استقبل، في وقت سابق اليوم، الرئيس الصيني بالديوان الملكي السعودي، وأجريت لشي جين بينغ مراسم استقبال رسمية.