ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات في الرياض

ويزور الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما تأتي الدعوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بجمهورية الصين الشعبية.